شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يستدعى 4 لاعبين من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 4 لاعبين، لمعسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2008 خلال الفترة المُقبلة.

وجاءت قائمة اللاعبين التي تم اختيارها كالتالي:

- محمد إيهاب "حارس مرمى".

- عمر ياسر "مدافع".

- محمد حمد "جناح هجومي".

- صلاح محمود هنداوي "لاعب وسط".

ومن المقرر، أن ينطلق المعسكر المغلق لمنتخب مصر مواليد 2008 بالإسكندرية، خلال الفترة من 11 أغسطس وحتى يوم 21 من نفس الشهر، وذلك استعداداً لتصفيات شمال أفريقيا 2024، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.