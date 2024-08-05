شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى والسد.. هدف ملغى للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين الإسماعيلى والسد القطرى، فى المباراة الودية المقامة حاليًا على استاد جاسم بن حمد، ضمن احتفالات قلعة الدراويش بمرور 100 عام على إنشاء النادي.

شهد الشوط الأول، العديد من الفرص الضائعة لكل الفريقين، والتى جاء أبرزها هدف ملغ للإسماعيلى بداعى التسلل، بالإضافة إلى إنقاذ رائع من محمد عمار لتسديدة مهاجم السد فى الدقيقة 42 كادت أن تسفر عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد نصر، محمد دسوقى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد عبد السميع، هشام محمد، عمر الساعى، عبد الرحمن مجدى، إريك تراورى

الهجوم: خالد النبريص

البدلاء: مروان حمدى، نادر فرج، كمال السيد، حاتم سكر، عبد الله جمال، حسن صابر، عمر أحمد، إبراهيم محمد

ورحب مسئولو الإسماعيلي بالدعوة التي تلقوها من نادى السد القطري لإقامة هذه المباراة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الإسماعيلي بالأندية العربية، خاصة القطرية.