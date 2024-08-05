شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على الحلقة المفقودة فى هجوم الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

اندمج الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي سريعاً مع الكرة المصرية، فلم يحتج هداف الفريق الأحمر وقتاً طويلاً حتى يكشر عن أنيابه ويقدم أوراق اعتماده لجماهير القلعة الحمراء، وما هي إلا أسابيع قليلة حتى اعتلى الهداف الفلسطيني صدارة هدافي المسابقة المحلية برصيد 18 هدفاً.

ولا تتوقف مهارة الهداف الفلسطيني على الغزارة التهديفية فقط فى فترة وجيزة، بل نجح أبو علي في التسجيل بكل الطرق، ليضرب مثلاً واضحاً على الهداف المتكامل، والذي وجد الأهلي فيه ضالته بعد سنوات طويلة من البحث والتدقيق عن المهاجم المناسب لطموحات وبطولات الفريق الأحمر.

خلال مشاركته مع الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي، سجل وسام أبو علي بـ 7 طرق مختلفة، نرصدها فى السطور التالية:

1ـ بالقدم اليمنى: سجل 15 هدفاً

2ـ بالقدم اليسرى: سجل هدفين

3ـ بالرأس: سجل هدفاً

4ـ من داخل منطقة الجزاء: سجل 14 هدفاً

5ـ من خارج منطقة الجزاء: سجل 4 أهداف

6ـ من ركلات الجزاء: سجل 4 أهداف

7ـ من الركلات الحرة المباشرة: سجل هدفين.