شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تجتمع مع اتحاد الكرة غدا لمناقشة الاعتراضات على مواعيد مباريات كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد عدد من ممثلى أندية الدورى الممتاز اجتماعا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، غدا الثلاثاء لمناقشة الاعتراضات على مواعيد مباريات كأس مصر التى تم إعلانها مؤخرا وإيجاد حل لهذا الأمر.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور الـ16 بمواجهة بيراميدز ضد أبو قير للأسمدة، يوم 8 أغسطس الجاري، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ثم يحل الجونة ضيفا على الترسانة يوم 9 أغسطس الجاري، قبل أن يحتضن ملعب استاد برج العرب، مباراة البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي، في اليوم نفسه.

وتنطلق 3 مباريات يوم 20 أغسطس، تجمع بين الإسماعيلي وسموحة، والأهلي ضد فاركو، ثم مودرن سبورت أمام إنبي.

ويختتم دور الـ16، يوم 21 أغسطس الجاري، بمواجهتي الزمالك ضد طلائع الجيش، وسيراميكا أمام زد.