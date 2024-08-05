تيري هنري: مصر هي برازيل أفريقيا.. المصريون لا يعرفون الخوف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: تحدث تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم بكثير من الاحترام عن المنتخب المصري الأولمبي قبل مواجهة الليلة (الإثنين) في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية (السابعة مساءاً بتوقيت غرينيتش)

وقال تيري هنري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة المرتقبة": يجب أن نعرف التاريخ جيداً، منتخب مصر هو برازيل إفريقيا في كرة القدم، لدي احترام كبير للمصريين، إنهم منتخب شاب معهم لاعبان مميزان فوق 23 عاما كذلك (زيزو والنني)، إنهم إجمالًا منتخب رائع للغاية".

وعن طريقة أداء المنتخب المصري الأولمبي قال هنري :"إنهم يستطيعون مواجهة أي منتخب بدون خوف، ولا ننسى أن منتخب مصر انتصروا على منتخب إسبانيا في دور المجموعات".

واختتم تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي تصريحاته، قائلًا: منتخب مصر يستطيع التأقلم مع مواجهة أي منتخب، يلعبون تحت الكرة بشكل جيد، ويتحكمون في المباريات إذا تطلب الأمر ذلك، المباراة صعبة ولا أرى أننا الأقرب للفوز، لا أفضلية لنا، وفي نفس الوقت لا يوجد منتخب أفضل من فرنسا".