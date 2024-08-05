إسبانيا تقصي المغرب وتتأهل إلى نهائي أولمبياد باريس 2024

تمكن منتخب إسبانيا، من التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس 2024، بالفوز على نظيره المغرب، بثنائية مقابل هدف، في نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

تقدم “أسود الأطلس” أولاً على ركلة جزاء في الدقيقة 35، عن طريق سفيان رحيمي.

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وسجل فيرمان لوبيز لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي هدف التعادل في الدقيقة 65، أحرز خوانلو سانشيز هدف منتخب إسبانيا الثاني في شباك المغرب، بالدقيقة 85.

وبهذا الفوز ينتظر منتخب إسبانيا، الفائز أيضا من مباراة مصر وفرنسا، التي ستقام الليلة، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

جاء تشكيل منتخب إسبانيا أمام المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: أرناو تيناس.

خط الدفاع: مارك بوبيل- خوان ميراندا- إريك جارسيا- باو كوبارسي.

وسط الملعب: بابلو باريوس- أليكس باينا- فيرمين لوبيز- أيمار أوروز- سيرجيو جوميز.

الهجوم: أبيل رويز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من:- خوان جارسيا- بينات تورينتيس- جون باتشيكو- ميجيل جويتيريز- سامو أومورديون- خوانلو سانشيز.