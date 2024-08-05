بهدفي ناصر منسي..الزمالك يتقدم في الشوط الأول أمام إنبي بالدوري المصري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره إنبي، في الشوط الأول الجارية الان ضمن منافسات الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي المقامة على ملعب استاد القاهرة بتقدم الأبيض بهدفين مقابل لاشئ.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق ناصر منسي في الدقيقة السادسة، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني من رأسية عقب ركلة ركنية.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، حصدها الفريق من 30 مباراة.

وجاء تشكيل الزمالك ضد إنبي اليوم كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – سيف جعفر – سامسون أكينيولا.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله “نيمار”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي ومحمد عاطف ومحمد السيد ومهاب ياسر وعمار ياسر وناصر ماهر وحازم أسامة ويوسف أوباما.