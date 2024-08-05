قرار عاجل بشأن قضية أحمد رفعت

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.

وحسبما كشفت قناة “صدى البلد”، فإن الرئيس السيسي، أمر بتحويل قضية رفعت إلى النيابة العامة.

وكان أحمد رفعت “31 عامًا” قد فارق الحياة بعد أزمة قلبية داهمته في الساعات الأولى من صباح يوم 6 يوليو الماضي.

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وتعرض رفعت لتوقف عضلة القلب يوم 11 مارس الماضي قبل دقائق من نهاية مباراة مودرن سبورت ضد مضيفه الاتحاد في ستاد الإسكندرية بالدوري المصري.

ونشر برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.

وبحسب قناة “إكسترا نيوز”، فإن الرئيس السيسي وجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.