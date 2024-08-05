رسميًا.. نيوم يضم لاعب الهلال

أعلن نادي نيوم السعودي، مساء اليوم الاثنينن رسميًا تعاقده مع اللاعب الشاب عبدالله الزيد، قادمًا من نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبلغ عبدالله الزيد من العمر 20 عامًا ويشغل مركز لاعب الوسط.

وأبرم نيوم الصاعد إلى دوري يلو السعودي في الموسم الجديد عدة صفقات قوية أبرزها ثنائي الاتحاد رومارينو و أحمد حجازي وقائد الهلال سلمان الفرج.

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ويفتتح فريق الهلال مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2024-2025 بمواجهة الأخدود يوم السبت الموافق 24 أغسطس.

ويبدأ الهلال موسمه الجديد بمواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاهلي يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل.