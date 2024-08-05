الاهلي يفاضل بين ثنائي لتعويض رحيل عبد المنعم

تفاضل إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب بين ثنائي من أجل تعويض رحيل محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبدأت إدارة النادي الاهلي في تكثيف تحركاتها في الساعات الماضية من أجل التعاقد مع مدافع جديد تحسبًا لرحيل محمد عبد المنعم إلى الدوري الفرنسي.

وكان نادي نيس الفرنسي قد دخل في مفاوضات مع النادي الاهلي من أجل التعاقد مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي طلب التعاقد مع مدافع قوي جديد بخلاف يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، الذي تم التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وهناك أكثر من مدافع على طاولة إدارة الكرة ولجنة التخطيط في النادي الاهلي أبرزهم ثنائي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل.

الجهاز الفني وإدارة الكرة يرحبان بالتعاقد مع محمد إسماعيل، كما أن هناك أكثر من مدافع آخر تتكتم الإدارة على أسمائهم من داخل وخارج مصر.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بالنسبة للتعاقد مع مدافع الاهلي الجديد.