الأهلي يعلن تجديد عقد عمرو السولية بهذه الطريقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين، تجديد عقد نجم خط الوسط عمرو السولية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للإعلان عن تجديد عقد عمرو السولية، كتب عليه: "رحلة المايسترو مستمرة مع أعظم نادي في الكون".

وكشف أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، أنه تم التجديد للسولية لمدة موسم واحد، حتى نهاية عام 2024-2025.

وقال أمير توفيق في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن عمرو السولية قام بالتوقيع على العقود، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، ينتهي مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

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