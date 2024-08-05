بينهم لاعب أرسنال السابق.. 3 لاعبين فوق السن مع فرنسا لمواجهة منتخب مصر الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



يلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.



ويضم المنتخب الفرنسي الأولمبي 3 لاعبين فوق السن، لديهم الكثير من الخبرات والمهارات التكتيكية والتهديفية، مما يجعلهم أكثر خطورة على الفراعنة من زملائهم.



ثلاثي ناري فوق السن مع منتخب فرنسا لمواجهة مصر الأولمبي



استدعى المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، هنري، مدافع فريق إشبيلية لويك بادي صاحب ال24 عاما، والذي كان يشارك مع نفس المنتخب في السابق.



واللاعب الثاني فوق السن هو ألكسندر لاكازيت صاحب الـ33 عاما، الذي يلعب لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، وسبق له وأن لعب لفريق أرسنال.



وخاض لاكازيت 555 مباراة في تاريخ مشاركاته مع الأندية، سجل خلالهم 253 هدفا وقدم 87 تمريرة حاسمة.



جان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، هو الثالث في صفوف المنتخب الفرنسي الأولمبي.



وشارك ماتيتا مع فريق كريستال بالاس في 106 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 29 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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