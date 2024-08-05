مفاجأة في تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي، التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا.



وشهد التشكيل مفاجأة، حيث تواجد أحمد مصطفى زيزو، عقب الكثير من الأنباء التي أشارت إلى عدم لحاقه بالمباراة بسبب الإصابة.



حراسة المرمى: حمزة علاء.



خط الدفاع: حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس - محمد شحاتة

.خط الوسط: محمود صابر - محمد النني - كوكا



خط الهجوم: زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.



ويلاقي الفراعنة نظيره فرنسا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، ضمن مواجهات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

اقرأ أيضًا:

Couples الدوري المصري"من حب من طرف واحد إلى السجن".. قصة شادي محمد وزوجته (صور)