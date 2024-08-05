نجمة جمباز الأولمبياد المصرية :"الجميع يقول إنني شبه ملامح محمد صلاح" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

علقت جنا هاني إسماعيل لاعبة منتخب مصر للجمباز على وجود تشابه في الملامح بينها وبين الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وكتبت جنا هاني عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الناس دائمًا يقولون إننا متشابهان، وهذا أمر رائع".

وكان محمد صلاح شارك في ودية ليفربول أمام مانشستر يونايتد، والتي أقيمت على ملعب ويليام برايس أمس الأحد، وأنتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وشارك محمد صلاح في ودية الريدز الرابعة لمدة 65 دقيقة، ثم تم استبداله بزميله الشاب بن دواك.

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