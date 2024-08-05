لحظة بلحظة.. مصر الأولمبي 0-0 فرنسا.. الشوط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، اليوم الإثنين.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة ميكالي، التشكيل الرسمي لمواجهة في تمام الساعة العاشرة.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة فرنسا

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس - محمد شحاتة

خط الوسط: محمود صابر - محمد النني - كوكا.

خط الهجوم: زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

تغطية الشوط الأول من مباراة مصر الأولمبي وفرنسا

بداية المباراة

هدف ضائع من منتخب مصر في الدقيقة 2

حمزة علاء يتصدى لتسديدة قوية في الدقيقة 5

تسلل على أحمد مصطفى زيزو في الدقيقة 8

تسديدة قوية من زيزو لكن يمسك بها حارس فرنسا في الدقيقة 14

خطأ على حسام عبد المجيد في الدقيقة 18

عمر فايد يهدر فرصة خطيرة لمنتخب مصر في الدقيقة 25

تسديدة قوية من أسامة فيصل لكن يعترضها دفاعات فرنسا في الدقيقة 27

خطأ على محمود صابر في الدقيقة 29

مرور نصف ساعة والسيطرة لمنتخب مصر الأولمبي