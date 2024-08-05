"أبرزهم لاكازيت".. أرقام ثلاثي فرنسا الكبار في الأولمبياد قبل مواجهة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره منتخب فرنسا اليوم، في إطار منافسات الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بارك أولمبيك ليون".

ويتسلح المنتخب الفرنسي، خلال هذه النسخة من البطولة، بالعديد من اللاعبين المميزين، أبرزهم الثلاثي فوق السن، الذي قام تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأوليمبي باستدعائهم للبطولة، وهم ألكسندر لاكازيت، فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الإنجليزي ولويك بادي لاعب إشبيليه الإسباني.

وجاء ضم الثلاثي لقائمة منتخب فرنسا تحت 23 عاماً، في أولمبياد باريس 2024، بعد الأداء الذي ظهر به الثلاثة خلال الموسم الماضي، رفقة أنديتهم.

وشارك ألكسندر لاكازيت، البالغ من العمر 33 عاماً، رفقة فريق أوليمبك ليون، خلال الموسم الماضي 2023-2024، في 35 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 22 هدف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك لاكازيت رفقة منتخب فرنسا، في 16 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف.

وخاض نجم كريستال بالاس فيليب ماتيتا، 39 مباراة رفقة فريق كريستال بالاس الإنجليزي، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

كما شارك اللاعب صاحب الـ27 عاما، رفقة المنتخب الفرنسي تحت 23 عاماً في أولمبياد باريس 2024، في أربع مباريات تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

ولعب لويك بادي رفقة فريق إشبيليه الإسباني هذا الموسم، 33 مباراة لم يتمكن من تسجيل أي هدف، واكتفى بصناعة هدف واحد فقط، وشارك في 4 مباريات رفقة منتخب فرنسا تحت 23 عاماً في أولمبياد باريس 2024، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد.

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