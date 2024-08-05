"لقطة طريفة".. مشجع يسجل هدف التعادل للمغرب في مرمى إسبانيا بنصف نهائي الأولمبياد (صورة وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتهى لقاء منتخب المغرب الأوليمبي أمام نظيره منتخب إسبانيا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024، بفوز المنتخب الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت مباراة منتخب المغرب الأولمبي أمام نظيره المنتخب الإسباني، لقطة طريفة، عندما نزل أحد مشجعي المنتخب المغربي، إلى أرض الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، وقام بأخذ الكرة من أمام حارس المنتخب الإٍسباني، وقام بتسديدها داخل السباك، مما اضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة، حتى قام أمن الملعب بإخراج المشجع.

ويلاقي المنتخب الإسباني، في نهائي أولمبياد باريس 2024، الفائز من مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام منتخب إسبانيا، المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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