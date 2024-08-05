بثنائية منسي.. الزمالك ينهي الشوط الأول متقدماً على إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشوط الأول متقدماً على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية الفارس الأبيض في الشوط الأول ناصر منسي في الدقيقتين 7، 14.

وبدأ الأبيض المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – سامسون أكينيولا.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

اقرأ أيضًا:

Couples الدوري المصري"من حب من طرف واحد إلى السجن".. قصة شادي محمد وزوجته (صور)