شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو إنبى بقمصان تحمل صورة أحمد رفعت فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى لاعبو فريق الكرة الأول بنادى إنبى قمصان تحمل صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، ومكتوب عليها "لن ننساك" قبل مواجهة الزمالك، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – مصطفى شلبي، خط الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

ويضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: مروان داود - أحمد كالوشا - عبد الله عادل - أحمد صبيحة - علي فوزي، خط الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر – محمد حتحوت، خط الهجوم: أحمد نادر حواش - أحمد أمين اوفا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 32.