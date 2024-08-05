شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات خفيفة فى الجيم.. وكولر يجتمع مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات خفيفة في «الجيم» بعد مشاركتهم في مباراة المقاولون العرب أمس الأحد، بينما أدى بقية اللاعبين المران بشكل طبيعي في الملعب.

قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، فقرات بدنية متنوعة، قبل استكمال بقية فقرات المران.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمواجهات المقبلة.