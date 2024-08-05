شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس: البعثة المصرية لم تتلق تحذيرات فى باريس وما يتردد عن واقعة التحرش شائعة والان مع تفاصيل الخبر

نفى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن قيام أحد لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة بالتحرش بإحدى لاعبات المنتخب الفرنسي، مؤكدا أنها شائعة مغرضة.

وقال المهندس ياسر إدريس، خلال تصريحاته صحفية اليوم بصفته رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه لم يتلق أى اتصالات من قِبَل اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية، مشيراً إلى أنه في حالة حدوث واقعة تحرش سيتم التعامل معها بشكل فورى، وسيتم تصاعد الأمور وتصل لرجال الأمن وهو ما لم يحدث.

وأضاف ياسر إدريس، إن بعثة مصر ملتزمة والجميع ينفذ التعليمات بدقة، ولا توجد أى واقعة خروج عن النص، وكل ما ذكر في هذا الصدد من وحي خيال المؤلف ولا أساس له من الصحة.

وأشاد المهندس ياسر إدريس باللجنة باللجنة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال ونائبه الدكتور ياسر حسنى، مؤكداً أن اللجنة الطبية تقوم بمجهود جبار، وتتواصل مع جميع أفراد البعثة للاطمئنان على حالتهم وحمايتهم من أى أعراض قد تصيبهم قبل منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بباريس.

وحرص مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية على عقد اجتماعات دورية مع اللاعبين من أجل رفع حالاتهم المعنوية خاصة مع اقتراب منافسات اللاعبين المتوقع حصولهم على ميداليات أولمبية.