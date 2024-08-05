شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 8 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها: تفاصيل مران الأهلي اليوم، واتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر وفد من الفنانين لدعم المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، واجتماع الأندية لمناقشة الاعتراض على مواعيد كأس مصر.

إدريس: البعثة المصرية لم تتلق تحذيرات فى باريس وما يتردد عن واقعة التحرش شائعة

نفى المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، عن قيام أحد لاعبي منتخب مصر للكرة الطائرة بالتحرش بإحدى لاعبات المنتخب الفرنسي، مؤكدا أنها شائعة مغرضة.

مران الأهلى.. تدريبات خفيفة فى الجيم.. وكولر يجتمع مع معاونيه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر وفد من الفنانين لمؤازرة المنتخب الأولمبى أمام فرنسا

كشف المركز الإعلامي لاتحاد الكرة حقيقة سفر وفد من الفنانين المصريين لمؤازرة المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، في المباراة التي تجمع المنتخبين، الإثنين، على ملعب "جروباما ستايديوم"، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

الأندية تجتمع مع اتحاد الكرة غدا لمناقشة الاعتراضات على مواعيد مباريات كأس مصر

يعقد عدد من ممثلى أندية الدورى الممتاز اجتماعا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، غدا الثلاثاء لمناقشة الاعتراضات على مواعيد مباريات كأس مصر التى تم إعلانها مؤخرا وإيجاد حل لهذا الأمر.

الأهلى يجدد عقد عمرو السولية لمدة موسم

أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات، عن تجديد عقد عمرو السولية لاعب الأهلي لمدة موسم. وقال إن اللاعب قام بالتوقيع على العقود وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلى فى الصيف

اقترب محمود كهربا لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي من الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل عدم اعتماد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عليه في المباريات الماضية.

بالمستندات.. اتحاد السلاح يرد على الادعاءات بإهمال منتخب السيدات

رد الاتحاد المصري للسلاح بالمستندات الكاملة على الادعاءات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تشير فيه إلى عدم حصول منتخب السيدات على الدعم المادي أو المعنوي وعدم الاهتمام بمنتخب سيدات سلاح الشيش وإعداده لأولمبياد باريس.

عبد اللطيف منيع يخسر من لاعب تشيلى فى منافسات المصارعة

خسر عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة من لاعب تشيلي ياسماني اكوستا وينتظر دور الترضية للمصارعة الرومانية باولمبياد باريس 2024.