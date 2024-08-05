شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرباعى المستبعد من قائمة المنتخب الأولمبى أمام فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أربعة لاعبين عن التشكيل الأساسي والبدلاء من قائمة مباراة فرنسا، وهم: حارس المرمى محمد سيحا، وثلاثي الدفاع أحمد عيد للإصابة، ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي.

ويجلس على الدكة أمام فرنسا، كل من: "علي الجابري، محمد طارق، أحمد عاطف قطة، زياد كمال، محمد حمدي، بلال مظهر، ومصطفى سعد ميسي".

وأعلن روجيريو ميكالى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به المنتخب الأولمبى مباراة فرنسا بعد قليل فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، ويضم كلاً من حمزة علاء فى حراسة المرمى، محمد شحاتة وكريم الدبيس وعمر فايد وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى ومحمود صابر فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وحسام فيصل.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى اللقاء بحثًا عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، خاصة أن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عامًا.

وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الفرنسي مرة وحيدة فى تاريخ مشاركاته بمنافسات كرة القدم بالأولمبياد، وكانت فى دورة الألعاب الأولمبية 1984 التي أقيمت فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحقق وقتها المنتخب الفرنسي الفوز بنتيجة (2-0) بعدما أحرز دانييل زيريب هدفي الديوك في الدقيقتين 29 و52 من عمر اللقاء، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وواصل ميكالى أرقامه المميزة مع الفراعنة الصغار خلال الفترة التى قضاها في تدريب الفريق، فعلى مدار مشواره الرسمي مع منتخب مصر اهتزت شباك الفراعنة 3 مرات فقط، وخاض منتخب مصر الأولمبى مع ميكالى 13 مباراة رسمية، منها 10 مباريات خرج المنتخب بشباك نظيفة "كلين شيت".