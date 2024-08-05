شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على إنبى 2 - 0 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وإنبى التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 0.

وسجل ثنائية الزمالك فى شباك إنبى ناصر منسى فى الدقيقتين 7 و 14 من عمر اللقاء.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمود الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – مصطفى شلبي، خط الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

وضم تشكيل إنبى كلاً من: حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير، خط الدفاع: مروان داود - أحمد كالوشا - عبد الله عادل - أحمد صبيحة - علي فوزي، خط الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر – محمد حتحوت، خط الهجوم: أحمد نادر حواش - أحمد أمين اوفا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 49 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى 15 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 32.