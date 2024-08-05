شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة منتخب مصر الأولمبى وفرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالى مع فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، وأعلن روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به اللقاء.

يضم التشكيل كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، محمد شحاتة وكريم الدبيس وعمر فايد وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى ومحمود صابر فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

ووضع البرازيلي روجيريو ميكالي، عددا من اللاعبين على دكة البدلاء أمام فرنسا، وهم: "علي الجابري، محمد طارق، أحمد عاطف قطة، زياد كمال، محمد حمدي، بلال مظهر، ومصطفى سعد ميسي".

ويدخل منتخب مصر الأولمبى اللقاء بحثاً عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، لاسيما أن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عاما.

وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.