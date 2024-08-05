شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسقط أمام السد القطرى بهدف قاتل وديًا احتفالاً بمئويته والان مع تفاصيل الخبر

سقط فريق الإسماعيلى بهدف نظيف أمام السد القطرى، فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد جاسم بن حمد، ضمن احتفالات قلعة الدراويش بمرور 100 عام على إنشاء النادي.

جاء هدف المباراة الوحيد فى الوقت القاتل 92 عن طريق البرازيلى جوفانى هنريكى بعدما مر من محمد دسوقى ووضعها على يمين أحمد عادل عبد المنعم، ليمنح السد فوزا وديا فى اللحظات الأخيرة.

شهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة لكلا الفريقين، والتى جاء أبرزها هدف ملغ للإسماعيلى بداعى التسلل، بالإضافة إلى إنقاذ رائع من محمد عمار لتسديدة مهاجم السد فى الدقيقة 42 كادت أن تسفر عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وتعود بعثة الإسماعيلى غدا الثلاثاء إلى القاهرة، لبدء الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب 13 أغسطس الجارى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد نصر، محمد دسوقى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد عبد السميع، هشام محمد، عمر الساعى، عبد الرحمن مجدى، إريك تراورى

الهجوم: خالد النبريص

البدلاء: مروان حمدى، نادر فرج، كمال السيد، حاتم سكر، عبد الله جمال، حسن صابر، عمر أحمد، إبراهيم محمد

ورحب مسؤولو الإسماعيلي بالدعوة التي تلقوها من نادى السد القطري لإقامة هذه المباراة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع الإسماعيلي بالأندية العربية، خاصة القطرية.