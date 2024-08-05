شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسباحة التوقيعية تاسعا فى الأولمبياد متفوقا على أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

حقق منتخب مصر للسباحة التوقيعية المركز التاسع في أول مسابقة جماعية بنقاط هي الأعلى في تاريخ السباحة المصرية.

ورغم المنافسة القوية مع أحسن عشر دول على مستوى العالم تفوقت السباحة التوقيعية المصرية على أستراليا.

بينما تفوق منتخب المكسيك صاحب التاريخ العريق على منتخب مصر بفارق نقطه وتفوق منتخب أمريكا على منتخب مصر بخمسة نقاط.

وجاءت الصين في المركز الاول في أولمبياد باريس ثم إسبانيا في المركز الثاني، وحل منتخب إيطاليا في المركز الثالث وفرنسا في المركز الرابع وكندا في المركز الخامس.

ويضم منتخب مصر للسباحة التوقيعية 9 لاعبات بواقع 8 لاعبات أساسيات ولاعبة احتياطي، وهم: نهال سعفان، هانا هيكل، نادين وسام، سندس أحمد، سلمي طارق، مريم أحمد، فريدة عمرو، أمينة أحمد، ملك طوسون.

وشهدت منافسات السباحة التوقيعية مشاركات 10 دول وهم: مصر وفرنسا

أستراليا وكندا والمكسيك وإيطاليا وأمريكا واليابان وإسبانيا والصين.

وتعد الدول المشاركة الأفضل على مستوى العالم في المنافسات التى تعد نهائي عالم.

وتعد الدول المشاركة في أولمبياد باريس الأقوى على المستوى العالمي مما يزيد من صعوبة المنافسات.

وعقد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة، اجتماعا مع منتخب السباحة التوقيعية صباح اليوم حاول خلاله أخرج اللاعبين من حالة التوتر والقلق قبل مشاركات اليوم في أول منافسات دورة الألعاب الأولمبية للسباحة التوقيعية.