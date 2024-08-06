"بعد تجديد تعاقده".. ماذا قدم عمرو السولية مع النادي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين، تجديد عقد نجم خط الوسط، عمرو السولية، لمدة موسم واحد، لينتهي عقد اللاعب بذلك حتى عام 2025.

وكان عقد عمرو السولية، ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، 2023-2024، قبل أن يتم تجديد العقد.

وانضم عمرو السولية إلى النادي الأهلي، في يناير 2017 قادماً من فريق الشعب الإماراتي، في صفقة انتقال حر.

وخاض عمرو السولية رفقة النادي الأهلي 315 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفاً وتقديم 29 تمريرة حاسمة.

وحقق السولية رفقة المارد الأحمر العديد من البطولات، وصل عددهم إلى 20 بطولة مختلفة محلية وقارية.

وتوج السولية ب 6 ألقاب لبطولة الدوري المصري الممتاز، 4 ألقاب لبطولة كأس مصر ومثلهم لبطولة دوري أبطال، 4 ألقاب لبطولة كأس السوبر المصري ولقبين لبطولة كأس السوبر الأفريقي.

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