"بعد الهزيمة من فرنسا".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتهى لقاء منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب فرنسا تحت 23 عاماً، في إطار منافسات الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024.

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة، بنتيجة ثلاثة مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد "بارك أولمبيك ليون".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره المنتخب المغربي، يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.



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