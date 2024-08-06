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موعد مباراة الميدالية البرونزية بين منتخب مصر الأولمبي والمغرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
خسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 3-1، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
وجاءت هذه الخسارة بعد انتهاء شوط المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، واللجوء للأشواط الإضافية والخسارة بفارق هدفين.
موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب
ويلاقي منتخب مصر الأولمبي منافسه المغرب يوم الخميس المقبل الموافق 8 أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.
الجدير بالذكر أن منتخب المغرب خسر أمام إسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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