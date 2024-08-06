أول تعليق من محمود صابر على خسارة منتخب مصر الأولمبي من فرنسا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



علق لاعب منتخب مصر الأولمبي، محمود صابر، على الخسارة من فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.



وقال محمود صابرعبر قناة "بي إن سبورتس": "حالة الطرد أثرت علينا، وكنا نتمنى أن نسعد الشعب المصري".



وأضاف: " 5 دقائق فقط كانت الفيصل في بلوغ المباراة النهائية، وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الميدالية أمام المغرب".



الجدير بالذكر أن محمود صابر صاحب هدف منتخب مصر الوحيد في مرمى فرنسا، في الخسار بنتيجة 3-1 في الأشواط الإضافية.



ويلاقي الفراعنة منافسه المغرب يوم الخميس المقبل، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024.



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