شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر: تأثرنا بالطرد والإرهاق وسنقاتل للفوز بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمود صابر لاعب المنتخب المصري الأولمبي على الهزيمة من المنتخب الفرنسي في مباراة نصف نهائي الأولمبياد، فى تصريحات له بعد المباراة، بأن حالة الطرد أثرت على لاعبي الفراعنة، خاصة أن المنتخب خاض مباراتين متاليتين وصل فيهما للشوطين الإضافيين.

وخسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الإثنين، على ملعب "جروباما ستايديوم"، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وأوضح صابر أن المنتخب ممتن لدعم الجماهير المصرية والعربية موضحا أن المنتخب حاول إسعاد الجماهير لكنه تأثر بالطرد والإرهاق.

وواصل لاعب المنتخب الأولمبي أن المباراة المقبلة أن المنتخب العربي المغربي سيقدم فيها اللاعبون 200% من مجهودهم وعطائهم للفوز بالميدالية البرونزية.

وتقدم المنتخب الأولمبي المصري عن طريق محمود صابر، وتعادل ماتيتا للمنتخب الفرنسي قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق، وانتهى وقت اللقاء الأصلي على وقع التعادل، وشهدت بداية الشوط الإضافي الأول طرد عمر فايد، بعدها تمكن ماتيتا من تسجيل هدف التقدم للديوك، ونجح مايكل أوليسي من تسجيل هدف اللقاء الثالث ليقتل المباراة على الفراعنة.

وأعلن روجيريو ميكالى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به المنتخب الأولمبى مباراة فرنسا، وضم كلاً من حمزة علاء فى حراسة المرمى، محمد شحاتة وكريم الدبيس وعمر فايد وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى ومحمود صابر فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وحسام فيصل.

في المقابل أعلن تيري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب مصر الأولمبي، على النحو الآتي: "حارس المرمى: جيلوم ريستيس.الدفاع: كيليان سيلديليا، لويك بادي، كاستيلو لوكيبا، أدريان تروفيرت.الوسط: أندي ضيوف، يوريس شوتارد، ماجنيس أكليوش.الهجوم: مايكل أوليز، ألكسندر لاكازيت، جون ماتيتا.

وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وقبل مباراة اليوم واجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الفرنسي مرة وحيدة فى تاريخ مشاركاته بمنافسات كرة القدم بالأولمبياد، وكانت فى دورة الألعاب الأولمبية 1984 التي أقيمت فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحقق وقتها المنتخب الفرنسي الفوز بنتيجة (2-0) بعدما أحرز دانييل زيريب هدفي الديوك في الدقيقتين 29 و52 من عمر اللقاء، ليتأهل إلى نصف النهائي.