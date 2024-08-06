شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر اللاعب المصرى رقم 40 بقائمة هدافى المنتخب فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

أصبح محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي اللاعب المصري رقم 40 الذى يسجل للمنتخب في تاريخ الأولمبياد، وهو سجل فريد من نوعه يتصدره الأسطورة مصطفى رياض صاحب الأهداف الثمانية.

وتضم قائمة المسجلين لمنتخب مصر في الأولمبياد اللاعبين كلا من:

- مصطفى رياض (8) أهداف.

- علي محمود رياض – محمود مختار التتش – السيد الضظوي (4) أهداف.

- رفعت الفناجيلي – رأفت عطية – محمد صلاح (3) أهداف.

- إبراهيم عادل - سيد أباظة – حسين حجازي – إبراهيم يكن – سمير قطب – محمد بدوي – عماد سليمان – هادي خشبة – محمد أبو تريكة (هدفين).

- زكي عثمان – حسن علوبة – علي الحسن – سيد حودة – الزبير – موسى أبو العظم – عبدالكريم صقر – محمد الجندي – كامل الفار – أحمد مكاوي – محمد شاهين – صديق محمد – كمال عتمان – محمود حسن – محمود الخطيب – مجدى عبدالغني – علي شحاتة – محمد يوسف – إبراهيم المصري – مروان محسن – أحمد ياسر ريان – عمار حمدي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر( هدف واحد).

وصل منتخب مصر الأولمبي إلى هدفه رقم 72 في الأولمبياد، والخامس في هذه النسخة من الأولمبياد، حيث دخل هذه المنافسات وفي رصيده 67 هدفا، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى أوزباكستان وهدفين في إسبانيا وهدف في باراجواي وهدف في فرنسا.