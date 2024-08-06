شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. منتخب مصر الأولمبى يحافظ على تقدمه على فرنسا 1 - 0 بعد 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى مع فرنسا، بتقدم الفراعنة بهدف محمود صابر فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

استبعد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أربعة لاعبين عن التشكيل الأساسي والبدلاء من قائمة مباراة فرنسا، وهم: حارس المرمى محمد سيحا، وثلاثي الدفاع أحمد عيد للإصابة، ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي.

ويجلس على الدكة أمام فرنسا، كل من: "علي الجابري، محمد طارق، أحمد عاطف قطة، زياد كمال، محمد حمدي، بلال مظهر، ومصطفى سعد ميسي".

وأعلن روجيريو ميكالى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به المنتخب الأولمبى مباراة فرنسا بعد قليل فى نصف نهائى أولمبياد باريس 2024، ويضم كلاً من حمزة علاء فى حراسة المرمى، محمد شحاتة وكريم الدبيس وعمر فايد وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى ومحمود صابر فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وحسام فيصل.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى اللقاء بحثًا عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، خاصة أن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عامًا.