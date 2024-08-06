شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبى: شكرا لكم.. وننتظر الأفضل فى مباراة البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، منشورا وجهت فيه الشكر للاعبى منتخب مصر الأولمبى بعد الأداء الرجولى فى مباراة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد باريس رغم الخسارة 3-1.

وقال الصفحة فى المنشور: "شكرا لكم كنتم على قدر المسئولية.. ننتظر منكم الأفضل في مباراة البرونزية".



منشور اتحاد الكرة

ويلعب منتخب مصر الأولمبي على برونزية الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه، عندما يواجه نظيره المغربي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بأولمبياد باريس 2024.

وسبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3.

وخسر منتخب مصر من الأرجنتين بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل في الفوز بميدالية أولمبية للمرة الأولى.

وفي المرة الثانية لعب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 1964، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال أمام ألمانيا ولكنه خسر المباراة بنتيجة 3 / 1.

وخسر منتخب مصر من المجر بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل للمرة الثانية على التوالي في الفوز بميدالية أولمبية.

وخسر المنتخب الأولمبي من إسبانيا بنتيجة 3 / 1 في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا في فرنسا، حيث كان طرد عمر فايد نجم الفراعنة نقطة تحول في المباراة، بعدما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.