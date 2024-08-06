شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك وإنبى بسبب غياب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مراقب مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت مساء اليوم الإثنين في مسابقة الدوري الممتاز، إلغاء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بسبب عدم تواجد الصحفيين.

وأخطر مراقب المباراة الجهاز الإداري لكل فريق بقرار إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب عدم حضور الصحفيين.

وحقق فريق الزمالك الفوز على إنبي بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أهداف الزمالك بثنائية لناصر منسى فى الدقيقتين 7 و 14، وسجل يوسف أوباما ثنائية فى الدقيقتين 59 و64، ثم سجل أحمد أيمن اوفا هدف إنبى فى الدقيقة 66، ثم أضاف محمد النحاس الهدف الثانى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 52 نقطة متساويًا مع المصرى البورسعيدى، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 49 هدفاً وتلقت شباكه 32.

وفى المقابل، يحتل إنبى المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 43 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مواجهات، وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 36.