شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل يحيى عطية الله: الأهلى أوقف التفاوض والزمالك هو الأقرب حاليا للاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محسن المعادى وكيل اللاعب يحيى عطية الله، موقف اللاعب المغربى من الانضمام إلى الأهلى والزمالك، وكيف تسير المفاوضات فى الوقت الحالى.

وقال محسن المعادى وكيل اللاعب يحيى عطية الله، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مفاوضات الأهلى مع يحيى عطية الله توقفت حاليا لأنه لديه خيار آخر لتدعيم الجبهة اليسرى، ولا يوجد أى اتصالات فى الوقت الحالى".

وأضاف وكيل يحيى عطية الله: "الزمالك حاليا هو من يفاوض اللاعب، والمفاوضات مستمرة للفوز بخدمات اللاعب، وطلب استعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائى".

وتابع: "المفاوضات وارد انتهاؤها غدا أو بعد أسبوع وليس لها وقت معين، والأرقام المطلوبة غير مبالغ فيها كما يُذكر فى المواقع".