شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميكالى يكشف مصيره بعد انتهاء مشوار مصر فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أكد كايو زيار وكيل روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه تحدث مع ميكالي قبل مباراة فرنسا، وأبلغه أن لديه شعورا إيجابيا لتحقيق ميدالية أولمبية مع منتخب مصر.

وقال زيار، في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: حتى الآن لا توجد أي اتصالات بشأن تجديد عقد المدرب البرازيلي.

وأضاف: لا حديث عن المستقبل أو عن عقد المدرب مع اتحاد الكرة الآن، التركيز فقط على مشوار المنتخب المصري، وأيضا منافسات الأولمبياد.

وتابع: ميكالي في حالة حب مع الشعب المصري، وهو سعيد جدا برحلته مع منتخب مصر واللاعبين، والحديث حاليا فقط عن الحاضر وأي حديث آخر بشأن مهمته مع المنتخب ومستقبله سيكون في وقت لاحق.