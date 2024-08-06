شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: زعلان من امتداد الدورى والأندية رفضت حلول الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه حزين مثل الأندية بسبب امتداد بطولة الدورى حتى الآن، وهناك اجتماع مع الأندية لبحث مواعيد كأس مصر.

وقال عامر حسين، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "زعلان من أن الناس زعلانة من امتداد الدورى لكن هو دا الوضع الحالى".

وأضاف: "حاولنا نحل الأمور أكثر من مرة من خلال رابطة الأندية بعمل شكل مختلف للدورى ولكن الأندية هى من ترفض، فالطبيعى أننا نأجل المباريات لكى تخوض مباريات أفريقيا والبطولات الأخرى وكذلك مباريات المنتخب".

وتابع: "كمية المباريات الموجودة فى الموسم لسنا نحن من وضعها، الحل أن أمنع الأندية من المشاركة فى البطولات الأفريقية لكى ننهى الدورى سريعا، والمنتخب أخذ 3 أشهر من الموسم لأمم أفريقيا والأجندة الدولية".

واستطرد: "هناك اجتماع بكرة مع الأندية لكى نضع حلولا جزرية لحل مواعيد البطولات وموقف كأس مصر، ولازم الكل يشارك ويضع الحلول، وكل الحلول المطروحة ترفضها الأندية، فالاجتماع بكرة من أجل وضع حلول من الأندية".

وأردف: "مواعيد مباريات البطولات الأفريقية توضع بين الأندية المشاركة والاتحاد الأفريقي، وهو ما يصعب الأمور على لجنة المسابقات ووضعنا لائحة تطبق على الكل ولكن تغيير المواعيد فى أفريقيا يتسبب فى التأجيل".

وأكمل: "لا يوجد أى وقت فى مباريات الأهلى ينفع يلعب فيها ولم يلعب، وكذلك الزمالك وبيراميدز، كل فرصة نستطيع أن نضع مباراة فيها للأهلى تم وضعها".

واختتم: "المشكلة أن الأندية عاوزة كل حاجة، عاوزة تلعب كل البطولات وتاخد إجازة ويتأجلها المباريات، وتنهى الدورى بدرى ونكون زى أوروبا طيب نعملها إزاى، فلا بد من التضحية لإنقاذ الكرة المصرية بأى شىء".