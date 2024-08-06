شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيتا يسجل الهدف الثانى لفرنسا فى مرمى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مرمى المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، الهدف الثاني من نظيره الفرنسي، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب "جروباما ستايديوم"، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 100 من زمن المباراة وهي الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الإضافي الأول عن طريق ماتيتا.

وأعلن روجيريو ميكالى، التشكيل الرسمى الذى يخوض به المنتخب الأولمبى مباراة فرنسا، وضم كلاً من حمزة علاء فى حراسة المرمى، محمد شحاتة وكريم الدبيس وعمر فايد وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا ومحمد الننى ومحمود صابر فى الوسط، وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وحسام فيصل.

وجلس على دكة البدلاء كل من: "علي الجابري، محمد طارق، أحمد عاطف قطة، زياد كمال، محمد حمدي، بلال مظهر، ومصطفى سعد ميسي"، بينما استبعد ميكالي الرباعي محمد سيحا ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي، وأحمد عيد.

في المقابل أعلن تيري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب مصر الأولمبي، على النحو الآتي: "حارس المرمى: جيلوم ريستيس.الدفاع: كيليان سيلديليا، لويك بادي، كاستيلو لوكيبا، أدريان تروفيرت.الوسط: أندي ضيوف، يوريس شوتارد، ماجنيس أكليوش.الهجوم: مايكل أوليز، ألكسندر لاكازيت، جون ماتيتا.

ويجلس على دكة البدلاء: عبيد نكامباديو، أرنود كاليمويندو، ديزيري دوي، لوكو برادلي، سونجوتو ماجاسا وريان شرقي، فيما يغيب عن منتخب الديوك الأولمبي الثنائي إنزو ميلوت ومانو كوني للإيقاف، مما استدعى إحداث تغييرين في التشكيل الأساسي بدخول ضيوف وأكليوش.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى اللقاء بحثًا عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية، بعدما ارتفع سقف الطموح والتمسك بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد، لاسيما أن المنتخب وصل لهذا الدور لأول مرة منذ 60 عامًا.

وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الفرنسي مرة وحيدة فى تاريخ مشاركاته بمنافسات كرة القدم بالأولمبياد، وكانت فى دورة الألعاب الأولمبية 1984 التي أقيمت فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحقق وقتها المنتخب الفرنسي الفوز بنتيجة (2-0) بعدما أحرز دانييل زيريب هدفي الديوك في الدقيقتين 29 و52 من عمر اللقاء، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وواصل ميكالى أرقامه المميزة مع الفراعنة الصغار خلال الفترة التى قضاها في تدريب الفريق، فعلى مدار مشواره الرسمي مع منتخب مصر اهتزت شباك الفراعنة 3 مرات فقط، وخاض منتخب مصر الأولمبى مع ميكالى 13 مباراة رسمية، منها 10 مباريات خرج المنتخب بشباك نظيفة "كلين شيت".