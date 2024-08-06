شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ذئاب الجبل أمام النادي الأهلي في المباراة الماضية برباعية نظيفة، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 المؤجلة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية بمنافسات الأسبوع الـ 33 وقبل الأخير من عمر مسابقة الدوري.

وهبط فريق المقاولون العرب إكلينيكياً إلى دوري المحترفين للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ذئاب الجبل أمام الأهلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 والمؤجلة من الدوري.

ويتبقى لذئاب الجبل مباراتين فقط في الدوري، أمام الإسماعيلي والجونة، في حال الفوز بهما لن يتخطى حاجز الـ31 نقطة، وهو نفس رصيد فريق فاركو في الوقت الحالي، حيث يصب فارق الأهداف في مصلحة الفريق البرتقالي.

ويحتاج المقاولون العرب إلى تعثر فاركو بالهزيمة في آخر مباراتين، وتوقف رصيده عند النقطة 31، بالإضافة إلى فوز المقاولون بآخر مباراتين بشرط أن يقلص فارق الأهداف مع فاركو الذي يصب فى صالح فاركو، فى ظل التساوي فى المواجهات المباشرة بين الفريقين بعدما انتهت مباراتيهما بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري برصيد 25 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، سجل خلالها المقاولون 31 هدفاً واستقبل 55.