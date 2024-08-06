شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تختتم معسكر نخبة المحكمات تحت إشراف الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم معسكر نخبة المحكمات المصريات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي تضمّن محاضرات عملية ونظرية لشرح تعديلات القانون للموسم الجديد، من المحاضرين الدوليين تامر دري، سيد مراد، محمد أبو خاطر، هيام بركة والمعدة البدنية خديجة صالح.

كما أجريت مجموعة من الاختبارات الطبية والفنية، نظريا وعمليا، أسفرت عن اجتياز 7 محكمات، ورسوب 3 حكام ساحة، ونجاح 20 ورسوب 5 حكام مساعدين، وتعد تلك النتيجة هي الأكثر تميزا طبقا للإحصائيات في العشر أعوام السابقة.

في سياق آخر أعلنت لجنة الحكام الرئيسية اختيار أفضل 6 حكام ساحة وأفضل 12 حكما مساعدا في المعسكر، لتأهليهم وتدريبهم فنيا وبدنيا، لإدارة مباريات ودية بين فرق الدوري الممتاز والمحترفين في الفترة المقبلة، وتشكيل لجنة ثلاثية لتقييم تلك المباريات لضمان الحيادية والشفافية في تحديد أفضل العناصر التي تستحق الانضمام إلى القائمة الدولية عام 2025.