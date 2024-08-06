شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى: منتخب مصر الأوليمبى جيل مبشر للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر الأولمبي جيل مبشر للمستقبل، وقدم مستوى جيدا مع مدرب محترم بحجم ميكالي، رغم الصعوبات والعراقيل التي تعرض لها ورغم ذلك لم يعترض البرازيلي على أي شئ، واستطاع صناعة الفارق، والجميع يستحق التحية، مضيفا بأن ميكالي مدرب لا غني عنه ورحيله سيكون خسارة للكرة المصرية.

وقال بشير التابعى في تصريحات تليفزيونية: "لم أتوقع أداء منتخب مصر الأوليمبي أمام فرنسا في الشوط الأول، وكنت متفائلا بالقدرة على تحقيق المكسب خصوصا بعد إهدار المنتخب الفرنسي أكثر من فرصة محققة واصطدام الكرة بالعارضة والقائم.. ولو تم تقديم المساعدة لهؤلاء اللاعبين والجهاز الفني كنا سنقدم مستوى أفضل من ذلك".

وأضاف: "الفريق بالكامل والجهاز الفني بقيادة ميكالي قدموا مستوى جيد، وميكالي (ساحر) ونجح في صناعة توليفة رائعة من اللاعبين خلال البطولة، وحسام عبد المجيد ظهر بمستوى طيب في المنتخب، وكان من أبرز اللاعبين، وهناك عناصر تستحق المشاركة باستمرار مع أنديتها، واللاعبين قدموا مستوى مميزا خلال البطولة، ويجب المحافظة عليهم والبناء عليهم للمستقبل".

واختتم: "هناك لاعبون يجب منحهم الفرصة مع المنتخب الأول، وهناك عناصر عندما تتواجد مع النجوم المميزة بقيادة حسام حسن سيكون لهم مستقبل جيد، وبمرور الوقت سوف يكتسب اللاعبون الخبرات المطلوبة".