شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: المنتخب الأولمبى خسر بسبب قلة الخبرة.. ولازم نحافظ على ميكالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر الأولمبى قدم أداءً رائعا أمام فرنسا، ولكن قلة الخبرة تسببت فى الخسارة، وميكالى مدرب كبير يجب الحفاظ عليه.

وقال أحمد حسام ميدو، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "قلة الخبرة تسببت فى هزيمة منتخب مصر فى أولمبياد باريس".

وأضاف ميدو: "منتخب مصر الأولمبى قدم أداء رائعا وما زلنا فى البطولة ونستطيع تحقيق الميدالية البرونزية أمام المغرب، وميكالى مدرب كبير جدا وواثق من نفسه وعارف هو بيعمل إيه، وأتمنى المحافظة على هذا الكادر وإسناد له إعداد المنتخب لأولمبياد 2028 المقبلة".

وتابع: "محمد الننى لاعب عمره ما يخذلك فى أى وقت تحتاج له، وهو لاعب زكى يستطيع تقديم الإضافة فى أى وقت".

واختتم: "أحمد سيد زيزو صنع الفارق وقدم الإضافة المطلوبة للمنتخب الأولمبى، وهو الذى كان يقود الهجمات وكان جريئا جدا فى الخروج بالهجمات ومباغتة المنافسين، وهو ناضج جدا، ونستطيع أن يكون قائدا للزمالك والمنتخب فى الوقت القادم".