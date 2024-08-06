شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: ميكالى ولاعبو المنتخب الأوليمبى يستحقون الإشادة والتحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن روجيرو ميكالي ولاعبي المنتخب الأوليمبي يستحقون الإشادة والتحية.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية: "ميكالي مدير فني محترم، ومن المدربين القلائل الذين عملوا في مصر ونجحوا في تطوير اللاعبين رغم عدم مشاركتهم مع فرقهم بصفة مستمرة، أرى أن المدرب البرازيلي من أبرز الأسماء التي دخلت إلى مصر، ولا بد أن يظل يعمل في مصر لمدة 4 سنوات، ولا يجب التفريط فيه مطلقًا".

وأضاف: "لا توجد مقارنة بين روي فيتوريا وروجيرو ميكالي مطلقًا، المقارنة محسومة لصالح البرازيلي، ولو منتخب مصر الأوليمبي كان معه بعض العناصر الجيدة مثل إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم كان سيقدم نتائج أفضل، ورغم ذلك قدم المنتخب مستوى مميز، وحتى لو فزنا بالمركز الرابع فهو إنجاز وسط الظروف.. واللاعبون يستحقوا التحية وهم يقدمون أداء رجوليا منذ اليوم الأول من البطولة".

وتابع: "كنا متفوقين في بعض فترات اللقاء، ومنتخب فرنسا لم يكن جيدًا بالدرجة الكبيرة رغم أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وكنا قادرين على الخروج بنتيجة أفضل، وتأثرنا بالطرد بكل تأكيد".

واستطرد: "منتخب مصر كان الأفضل خلال الشوط الأول، واللاعبين كانوا مميزين للغاية، وتراجع الأداء بمرور الوقت خصوصا الشوط الثاني والوقت الاضافي بسبب الإجهاد، وميكالي مدرب محترم جدًا وصنع توليفة مميزة من العناصر الشابة".

وأردف: "أسامة فيصل لاعب يساهم في نجاح طريقة لعب منتخب مصر لأنه يتميز بالجماعية، ولو كان يلعب مهاجم ثانٍ سيكون أكثر إفادة، وهناك عناصر تستحق اللعب حاليا مع الفريق الأول في الأهلي والزمالك، ولابد من إعارة لاعب مثل حمزة علاء وعودته مستقبلا للأهلي لأنه صاحب إمكانيات مميزة".

واستكمل: "محمود صابر كيف لا يتم الاستفادة منه في نادي بيراميدز، وهو يستحق اللعب مع المنتخب الأول فهو يمتلك إمكانيات مميزة ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ويجيد الأدوار الدفاعية والهجومية.. لماذا تمت إعارته من الأساس لـ زد في بداية الموسم ومن ثم إعادته لبيراميدز دون اللعب؟!".

وأشار إلى أن منتخب إسبانيا أقرب للفوز على فرنسا في لقاء حسم الميدالية الذهبية في المباراة النهائية، ومنتخب مصر يستحق تحقيق ميدالية أولمبية في ظل الأداء الجيد الذي ظهرنا به منذ بداية البطولة.

واختتم: "عمر فايد أخطأ في الحصول على البطاقة الصفراء الأولى، كان عليه ترك الحكم وعدم الاحتكاك معه مطلقا".