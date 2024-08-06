الامارات | 551 لاعباً يتنافسون في بطولة الإمارات للمواي تاي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ مشاركة 551 لاعباً ولاعبة يمثلون 47 نادياً على مستوى الدولة، في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للشباب التي تُقام من التاسع إلى الـ11 من أغسطس الجاري في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر ثماني سنوات إلى 23 سنة، في 12 فئة مختلفة من الأوزان المعتمدة في برنامج منافسات البطولة.

ويتضمن برنامج البطولة عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم الخميس المقبل، تمهيداً لانطلاقة المنافسات في التاسع من أغسطس الجاري بالأدوار التأهيلية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، علي خوري «نواصل جهودنا في إعداد البرامج وتنظيم البطولات خلال موسم العطلة الصيفية للناشئين والشباب، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة لبطولة الإمارات للكيك بوكسينغ التي تم تنظيمها أخيراً».