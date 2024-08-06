الامارات | عمر المرزوقي يتأهل لنهائي فردي قفز الحواجز في أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فارس المنتخب الوطني لقفز الحواجز عمر المرزوقي إلى المرحلة النهائية من سباق الفردي، ضمن فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى 11 أغسطس الجاري، بمشاركة 10500 رياضي ورياضية، وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً.

وارتكب الفارس عمر المرزوقي خطأ وحيداً، محققاً زمناً قدره 79.56 ثانية في المركز الـ21، إذ يستكمل المشاركة اليوم بمشاركة 30 فارساً.

وخاض ثلاثي منتخبنا الوطني: عبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، مسابقة فردي قفز الحواجز بمشاركة 75 فارساً، حيث استهل الفارس سالم السويدي مشاركتنا في الشوط التأهيلي بعدد 16 خطأ، وتوقيت زمني 76.42 ثانية، فيما لم يكمل الفارس عبدالله المري جولته بعدما قرر الانسحاب حفاظاً على خيله.

من جانبه استقبل الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس محمد المطوّع، بحضور رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية منصور بوعصيبة، وعضوتي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أمل بوشلاخ وخلود الظاهري، رئيس الاتحاد الفرنسي للدراجات ميشال كالو والوفد المرافق له، بمقر البيت الأولمبي الإماراتي بباريس، كما حضر اللقاء فريق الإمارات للدراجات الذي توج بلقب طواف فرنسا في يوليو الماضي.

وشهد اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجانبين في العديد من النواحي الفنية والتدريبية الخاصة برياضة الدراجات، مع الاطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة باللعبة ومدى تطورها خلال السنوات الماضية، وزيادة فعالياتها وبطولاتها على الأصعدة كافة، وأبرز المعطيات حول اللاعبين واللاعبات في أولمبياد باريس، ومنهن صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية التي تعد أول إماراتية وخليجية تتأهل إلى دورات الألعاب الأولمبية في رياضة الدراجات.

وتبادل الجانبان أطراف الحديث عن المحافل الخاصة برياضة الدراجات الهوائية في البلدين، منها طواف الإمارات للدراجات الذي يقام سنوياً، ويشهد مشاركة 140 متسابقاً من مختلف دول العالم، وينقسم لفئتي الرجال والسيدات، وطواف الشارقة الدولي للدراجات الذي شهدت نسخته الأخيرة مطلع العام الجاري مشاركة 168 دراجاً يمثلون 28 فريقاً ومنتخباً من 21 دولة، إضافة إلى طواف فرنسا للدراجات الذي حسم فريق الإمارات لقب نسخته الأخيرة.

• المرزوقي يستكمل اليوم منافسات سباق الفردي بمشاركة 30 فارساً.