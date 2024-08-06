الامارات | الشارقة يدشن المرحلة الأخيرة من التحضيرات.. ويواجه بني ياس الأحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق كرة القدم بنادي الشارقة، اليوم، في مدينة الشارقة، المرحلة الثالثة والأخيرة، ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2024-2025، علماً أن الفريق أقام معسكره الإعدادي الخارجي الأخير في النمسا، خلال الفترة من 10 يوليو الماضي حتى الثالث من أغسطس الجاري، على مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى تدريبات يومية إلى جانب خوض ثلاث مباريات ودية، فيما تضمنت المرحلة الثانية مباراتين وديتين أمام فريقي لايسين التشيكي والغرافة القطري، إلى جانب التدريبات اليومية، وسيواصل الشارقة إعداده الداخلي حتى موعد انطلاقة الموسم الجديد، فيما عكف الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين خلال المعسكر على تجهيز الفريق بشكل جيد من الجوانب كافة، ومحاولة التركيز على النواحي البدنية والتكتيكية، فضلاً عن الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مبارياته في الموسم الجديد، علماً أن الفريق لم يكمل حتى الآن صفقاته الجديدة، بعدما استغنى في الفترة الأخيرة عن كل من سيبستيان تيغالي وعبدالعزيز الكعبي والبوسني ميراليم بيانيتش والمالي موسى ماريغا، فيما أعار النادي كلاً من لاعب خط الوسط ماجد سرور إلى الوصل والحارس درويش محمد إلى البطائح.

ويخوض الشارقة يوم الأحد المقبل مباراة ودية أمام نظيره فريق بني ياس على استاد خالد بن محمد في الحزانة، وهي المباراة الودية الخامسة في سلسلة المباريات الودية.

ويدشن الشارقة موسمه الجديد بمواجهة فريق خورفكان في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) يوم 17 أغسطس الجاري، فيما يلتقي في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين فريق دبا الحصن.