الامارات | كوامي: رفضت عروضاً أوروبية لأن طموحاتي مع العين عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدافع فريق العين، كوامي اوتوي، صحة تلقيه عروضاً للاحتراف في أوروبا، لكنه أوضح أن رغبته في الاستمرار مع «الزعيم» لأن طموحه المشاركة مع الفريق في المسابقة العالمية في إشارة إلى كأس العالم للأندية لكرة القدم المقررة إقامتها العام المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، والتي يشارك فيها «الزعيم» بصفته حاملاً للقب دوري أبطال آسيا.

وقال كوامي في مقابلة نشرها نادي العين على حسابه في «يوتيوب»: «تلقيت عروضاً كثيرة من أندية أوروبية، ولكنني أشعر بأنني أقدم مردوداً جيداً وأتطوّر مع فريقي الحالي بالصورة المطلوبة، والوقت الآن ليس مناسباً للتفكير في الانتقال إلى أي نادٍ آخر، والقرار الصائب هو البقاء في العين فلدينا تحديات مهمة ومسابقات عالمية».

وأوضح اللاعب أن لديه طموحات وأهدافاً يعمل على تحقيقها مع العين، وقال: «هدفي هو أن أكون دائماً مع فريقي في القمة، وأن ننافس بقوة على كل الألقاب، ونسعى إلى حصد كأس العالم للأندية ونظهر لكل العالم أن لدينا الكثير من المواهب هنا في الإمارات، وبالنسبة لي سأحاول أن أثبت لنفسي أنني يمكنني الأداء بشكل أفضل من العام الماضي، وحصد إنجازات أكثر من الموسم الماضي».

وتعليقاً على سؤال حول الأخطاء الكثيرة التي ظل يرتكبها مع الفريق، قال: «لا يوجد أحد يحب أن يقع في الخطأ، وفي كرة القدم المدافع وحارس المرمى أخطاؤهما قاتلة، وأعتقد أنني في كل عام أكون أكثر نضجاً لأنني أتعلم من أخطائي وأعتقد أنني أتحسن، وفي الموسم الجديد سأكون أفضل».

وكشف كوامي عن بعض اللحظات الصعبة التي عاشها خلال مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، وقال: «في المباراة النهائية كنت قد أخطأت التقدير وفقدت الكرة وسجل علينا يوكوهاما الياباني، وقتها شعرت بأننا سنفقد كل شيء وسيفقد فريقي اللقب بسبب خطأ ساذج مني، وفجأة تحدثت مع نفسي بأننا قادرون على العودة وقرّرت أن أكون هادئاً وأركّز حتى لا ارتكب خطأ آخر».

وواصل: «في لقاء الهلال تسببت في ركلة جزاء مع بداية المباراة وشعرت بالأسف والحسرة، لأنني وضعت الفريق في ورطة، خصوصاً أننا نعلم أن الهلال فريق قوي وبدايتنا كانت قوية غير أنني افتقدت عامل التركيز، وقد اعتذرت لزملائي في الفريق وكذلك للمشجعين على الخطأ، ولم أستطع السيطرة على مشاعري وغلبتني دموع الفرح بعد التأهل للنهائي».

تباين مستوى العين

رداً على سؤال حول السبب وراء تباين مستوى العين بين المسابقات المحلية والبطولة الآسيوية، قال كوامي اوتوي: «في البداية كان التركيز على جميع المسابقات، ولكن عندما وصلنا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا كان علينا أن نختار لأننا إذا ركضنا وراء كل شيء سنخسر كل شيء، واتفقنا على أن العين يستحق الفوز بدوري أبطال آسيا، وعملنا على ذلك حتى حققنا ما أردنا بعد أن قررنا أن ينصبّ كل تركيزنا على الآسيوية».

وحول شعوره بأن فريقه سيصل بعيداً في دوري الأبطال، قال: «شعرت بأننا سنصل بعيداً بعد تأهلنا إلى نصف النهائي عندما أقصينا النصر السعودي، كنا نثق بأنفسنا بعد تلك المباراة بأننا سنصل بعيداً في المسابقة، وسنواجه الهلال بقوة، وسنكتب التاريخ الجديد في الآسيوية واستعادة اللقب إلى العين».