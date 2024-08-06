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تقييم الأفضل والأسوأ في مباراة مصر وفرنسا بـ أولمبياد باريس 2024

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منتخب مصر الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

نقدم لكم تقييم الأفضل والأسوأ في مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره فرنسا، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وخسر منتخب مصر الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فرنسا، في الدور قبل النهائي في أولمبياد باريس 2024.

وسجل هدف منتخب مصر الأولمبي محمود صابر في الدقيقة 62، بينما أحرز ثلاثية منتخب فرنسا، جون فيليب ماتيتا “هدفان” في الدقيقة 83 و99، ومايكل أوليز في الدقيقة 108.

وحصل جان فيليب ماتيتا على أعلى تقييم في المباراة وفقًا لموقع سوفا سكور بدرجة 8,6، فيما كان التقييم الأسوأ من نصيب أندي ضيوف لاعب منتخب فرنسا.

وجاء الأعلى تقييمًا بين لاعبي منتخب مصر، حمزة علاء حارس المرمى بدرجة 7,9، فيما كان الأسوأ محمد شحاتة بدرجة 6,5.

ويلتقي منتخب مصر نظيره المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024 يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري.

فيما يواجه منتخب فرنسا نظيره إسبانيا يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس في نهائي أولمبياد باريس 2024.

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MO Nasa

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